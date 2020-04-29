Американский медиа-магнат перебил предложение арабов о приобретении клуба Английской Премьер-Лиги

Генри Морисс предлагает за "Ньюкасл" на 50 млн фунтов больше, чем семья Мухаммеда Бен Салмана.

Бизнесмен из США Генри Морисс перебил предложение принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана о приобретении "Ньюкалса", сообщает Daily Star.

Генри Морисс
Фото: Интернет
Генри Морисс

В настоящее время предлагаемая сделка на 300 млн фунтов, заключенная аравийским кронпринцем подвергается тщательному анализу со стороны боссов Английской Премьер-Лиги, обеспокоенных вопросами прав человека в этой ближневосточной стране.

В это время владелец медиакомпании ClearTV, которая управляет рядом телевизионных сетевых платформ, а также крупной телевизионной сетью для обслуживания аэропортов, больниц и медучреждений, предложил за "Ньюкасл" на 50 млн фунтов больше, утверждает издание.

Также американец готов развивать клуб и вкладывать серьезные средства для будущего команды, взяв за образец модель управления "Ливерпуля", чьим давним поклонником он является. Морисс был сильно впечатлен тем, как владелец "Ливерпуля" Джон Генри вернул мерсисайдскому клубу статус сильнейшего европейского клуба после длительного периода неудач.

При этом отмечается, что калифорнийский магнат ведет переговоры с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли с прошлого года.

Отметим, что в случае провала сделки по продаже "Ньюкасла" инвесторам из Саудовской Аравии, владелец "сорок" гарантированно получит 17 млн фунтов невозвратного депозита, который покупатели "Ньюкасла" внесли в качестве гарантии осуществления сделки.

Майк Эшли
Фото: РА
Майк Эшли

Таким образом, Эшли выгодно, чтобы АПЛ не утвердила сделку по продаже клуба именно консорциуму из Саудовской Аравии. В таком случае, Майк может получить за "Ньюкасл" на 67 млн больше предполагаемой суммы.

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