Названа сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса. Футбол

УЕФА выделяет 236,5 млн евро для 55 членов-ассоциаций.

Названа сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса
Фото: A Bola

УЕФА по программе HatTrick выделит Украине 4,3 млн евро, чтобы помочь нашей стране решить проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Всего на финансирование программы УЕФА выделил 236,5 млн евро, которые равномерно будут распределены среди 55 членов-ассоциации, чтобы покрыть текущие расходы и помочь в разработке целевых отраслей футбола.

"Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать так, чтобы это соответствовало их конкретным обстоятельствам. В результате мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, отправленные за оставшуюся часть этого и весь следующий сезон, а также часть инвестиционного финансирования – могут быть использованы по мере необходимости нашими членами для восстановления футбольного сообщества", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.

"Программа помощи УЕФА HatTrick является одной из крупнейших программ солидарности и развития, когда-либо созданных спортивной организацией. Она была запущена в 2004 году после Евро, который проходил в Португалии. К 2024 году инвестиции по программе HatTrick для ассоциаций-членов достигнут 2,6 млрд евро", - уточнил футбольный функционер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 годуУкраина вошла в топ-20 по экспорту футболистов в мире в 2019 году
"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты
Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени
Amnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фондуAmnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фонду
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский футбол может потерять легендарный клубУкраинский футбол может потерять легендарный клуб
Дания, вероятно, откажется от проведения матчей Евро-2020. ФутболДания, вероятно, откажется от проведения матчей Евро-2020. Футбол
Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру. ФутболЭкс-форвард сборной Украины завершил карьеру. Футбол
Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба. ФутболПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба. Футбол
Павелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге. ФутболПавелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге. Футбол
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футболаСоставлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола
В Английской Премьер-Лиге могут разрешить игрокам возвращаться на поле после замены. ФутболВ Английской Премьер-Лиге могут разрешить игрокам возвращаться на поле после замены. Футбол
Вслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболуВслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболу
Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса.Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса.
Последние новости
Подгружаем последние новости