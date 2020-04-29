Названа сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса. Футбол

УЕФА по программе HatTrick выделит Украине 4,3 млн евро, чтобы помочь нашей стране решить проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Всего на финансирование программы УЕФА выделил 236,5 млн евро, которые равномерно будут распределены среди 55 членов-ассоциации, чтобы покрыть текущие расходы и помочь в разработке целевых отраслей футбола.

"Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать так, чтобы это соответствовало их конкретным обстоятельствам. В результате мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, отправленные за оставшуюся часть этого и весь следующий сезон, а также часть инвестиционного финансирования – могут быть использованы по мере необходимости нашими членами для восстановления футбольного сообщества", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.