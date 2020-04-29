Дания, вероятно, откажется от проведения матчей Евро-2020. Футбол

Копенгаген должен принять 4 матча чемпионата.

Дания, вероятно, откажется от проведения матчей Евро-2020
Фото: Twitter

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.

"Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене, – цитирует Меллера "Советский спорт", ссылаясь на Sky Sports. – Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене".

При этом одной из причин отказа называется намерение властей датской столицы провести три этапа велогонки "Тур де Франс" в июне 2021 года.

УЕФА ждет подтверждения до 30 апреля.

Напомним, что Копенгаген должен принять три матча группы B (Дания – Финляндия, Дания – Бельгия и Дания - РоSSия), а также одну встречу 1/8 финала.

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