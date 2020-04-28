Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру. Футбол

36-летний украинский футболист сербского происхождения с января 2020 выступал за азербайджанский "Сабах".

Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру
Фото: Дмитрий Неймырок/most-kharkov.info

Экс-форвард харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера", луцкой "Волыни" и сборной Украины 36-летний Марко Девич завершил профессиональную карьеру.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

На днях 36-летний форвард, который с января являлся игроком азербайджанского "Сабаха", анонсировал свой уход из профессионального футбола. До карантина он провел три матча в составе команды и отметился одним голом.

"Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабах" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Относительно прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Видимо, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", - сказал Девич программе #ЗалишайсязФутболом.

27 апреля он написал, что счастлив и горд тем, что у него был шанс заниматься любимым делом.

"Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время", - добавил Девич.

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Я СЧАСТЛИВ И ГОРД ТЕМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛ ШАНС ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБЛЮ. Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ СЕМЬЮ, РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ДОРОГИХ ДРУЗЕЙ ЗА БЕСКОНЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКУ, КОТОРУЮ ОНИ ДАРИЛИ МНЕ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ. ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ТРЕНЕРАМ, ИГРОКАМ КОМАНД И СБОРНОЙ УКРАИНЫ, И ВСЕМ ТЕМ, С КЕМ Я ИМЕЛ ЧЕСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ. КАЖДЫЙ КОНЕЦ- ЭТО НОВОЕ НАЧАЛО!?????? ?? PONOSAN SAM I SRECAN STO SAM IMAO PRILIKU DA RADIM ONO STO NAJVISE VOLIM. ZAHVALIO BI SE SVOJIM RODITELJIMA, PORODICI I NAJBLIZIM PRIJATELJIMA NA BESKRAJNOJ PODRSCI I LJUBAVI KOJU SU MI PRUZALI TOKOM CELE FUDBALSKE KARIJERE. JEDNO VELIKO HVALA SVIM RUKOVODIOCIMA,RADNICIMA,TRENERIMA I SAIGRACIMA KLUBOVA I REPREZENTACIJE SA KOJIMA SAM IMAO CAST DA SARADJUJEM. SVAKI KRAJ JE NOVI POCETAK?????? ?? I AM SO HAPPY AND PROUD TO HAVE HAD THE CHANCE TO TURN MY PASSION INTO A CAREER.I WOULD LIKE TO THANK MY ENTIRE FAMILY,MY PARENTS PARTICULARLY,AND ALL OF MY DEAR FRIENDS FOR THE ENDLESS SUPPORT AND LOVE THEY HAVE SHOWED ME OVER THE YEARS.A BIG SHOUT OUT TO ALL OF THE COACHES,TEAMMATES,FRONT OFFICE EMPLOYEES AND EVERYONE INVOLVED IN EACH OF THE CLUBS I PLAYED FOR AS WELL AS THE UKRANIAN NATIONAL TEAM. IT WAS AN HONOUR BEING SURROUNDED BY SUCH WONDERFUL PEOPLE THROUGHOUT MY CAREER. TO EVERY END THERE IS NEW A BEGINNING!??????

Допис, поширений користувачем @ marko_devic33

Уроженец Белграда, Югославия, Девич начал выступления в украинских клубах в 2005 году с "Волыни", летом 2008-го стал гражданином Украины.

Он один раз стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка в составе "Шахтера", был бронзовым и серебряным призером в составе "Металлиста". Участник Евро-2012.

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