Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру. Футбол
36-летний украинский футболист сербского происхождения с января 2020 выступал за азербайджанский "Сабах".
Фото: Дмитрий Неймырок/most-kharkov.info
Экс-форвард харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера", луцкой "Волыни" и сборной Украины 36-летний Марко Девич завершил профессиональную карьеру.
Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
На днях 36-летний форвард, который с января являлся игроком азербайджанского "Сабаха", анонсировал свой уход из профессионального футбола. До карантина он провел три матча в составе команды и отметился одним голом.
"Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабах" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Относительно прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Видимо, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", - сказал Девич программе #ЗалишайсязФутболом.
27 апреля он написал, что счастлив и горд тем, что у него был шанс заниматься любимым делом.
"Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время", - добавил Девич.