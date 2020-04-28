Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру. Футбол

Экс-форвард харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера", луцкой "Волыни" и сборной Украины 36-летний Марко Девич завершил профессиональную карьеру.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

На днях 36-летний форвард, который с января являлся игроком азербайджанского "Сабаха", анонсировал свой уход из профессионального футбола. До карантина он провел три матча в составе команды и отметился одним голом.

"Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабах" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Относительно прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Видимо, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", - сказал Девич программе #ЗалишайсязФутболом.

27 апреля он написал, что счастлив и горд тем, что у него был шанс заниматься любимым делом.

"Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время", - добавил Девич.

Уроженец Белграда, Югославия, Девич начал выступления в украинских клубах в 2005 году с "Волыни", летом 2008-го стал гражданином Украины.

Он один раз стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка в составе "Шахтера", был бронзовым и серебряным призером в составе "Металлиста". Участник Евро-2012.