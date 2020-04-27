Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола

Противостояния в британском футболе – вне конкуренции.

Фото: EPE/UPG "Манчестерский" Робин ван Перси против "Арсенала"

Трансферы могут быть хорошими, плохими и скандальными.

Специалисты авторитетного телеканала ESPN составили список из 10-ти самых противоречивых трансферов в истории футбола.

Рейтинг отражает градус скандальности трансферов именитых игроков, когда они переходили во враждующий клуб.

В топ-10 лишь два трансфера не представляют британский футбол и три – вне Английской Премьер-Лиги.

Рейтинг скандальных трансферов: