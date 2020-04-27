Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола

Противостояния в британском футболе – вне конкуренции.

"Манчестерский" Робин ван Перси против "Арсенала"
Фото: EPE/UPG
"Манчестерский" Робин ван Перси против "Арсенала"

Трансферы могут быть хорошими, плохими и скандальными.

Специалисты авторитетного телеканала ESPN составили список из 10-ти самых противоречивых трансферов в истории футбола.

Рейтинг отражает градус скандальности трансферов именитых игроков, когда они переходили во враждующий клуб.

В топ-10 лишь два трансфера не представляют британский футбол и три – вне Английской Премьер-Лиги.

Рейтинг скандальных трансферов:

  • 1. Мо Джонстон - из "Нанта" в "Рейнджерс" (до этого выступал за "Селтик"; Old Firm - историческое противостояние шотландских футбольных клубов «Селтика» и «Рейнджерс», располагающихся в крупнейшем городе страны – Глазго)
  • 2. Луиш Фигу - из "Барселоны" в "Реал" ("Эль-Класико")
  • 3. Сол Кэмпбелл - из "Тоттенхэма" в "Арсенал" ("Северолондонское дерби")
  • 4. Роберто Баджо - из "Фиорентины" в "Ювентус"
  • 5. Йохан Кройфф - из "Аякса" в "Фейеноорд" (наподобие испанского - "Де Классикер")
  • 6. Эшли Коул - из "Арсенала" в "Челси" (лондонское дерби)
  • 7. Робин ван Перси - из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" (является одним из наиболее значимых противостояний в английском футболе из-за богатой истории и успешности обоих клубов)
  • 8. Джон Робертсон - из "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти" ("Ноттингемское дерби")
  • 9. Карлос Тевес - из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити" ("Манчестерское дерби")
  • 10. Джон Оби Микел - из "Манчестер Юнайтед" в "Челси"

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