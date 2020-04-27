Вслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболу

Исполнительный комитет и Чрезвычайное собрание Федерации футбола Мексики (FMF) приняло решение не доигрывать чемпионат страны в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте FMF.

Сообщается, что чемпионат был прекращен досрочно и доигрываться не будет.

Также приостановлен обмен между дивизионами на следующие шесть сезонов. Не будут доиграны и чемпионаты в остальных лигах, включая любительские.

При этом сообщается, что 12 клубов Premier League получат в общей сложности 60 млн песо (2,4 млн долл.) для выполнения своих обязательств. Еще 240 млн песо (9,6 млн долл.) разделят между клубами в ближайшие шесть сезонов.

Напомним, в конце прошлой недели Королевский футбольный союз Голландии принял решение досрочно завершить текущий розыгрыш Эредивизи.