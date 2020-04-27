Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса.

В Никарагуа состоялся первый профессиональный поединок в условиях пандемии.

Фото: Luckypunch.net

В столице Никарагуа Манагуа состоялся вечер бокса, одним из главных событий которого стал поединок во втором полулегком весе между Робином Самора (15-7, 8 КО) и Рамиро (18-7-3, 10 КО).

Организаторы турнира пытались обезопасить боксеров от распространения коронавируса COVID-19.

Этому способствовало, по их мнению, опрыскивание бойцов антисептическими средствами прямо во время поединка, сообщает LuckyPunchNet.

Шоу прошло со зрителями, которых рассадили в метре друг от друга, всем их на входе измеряли температуру, а также продезинфицировали руки и подошвы обуви спиртом.