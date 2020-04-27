Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезона

Любопытное предложение Федерального министерства труда.

Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезона
Фото: The Sun

Стало известно, какие меры предосторожности планирует принять немецкая Бундеслига в случае возобновления сезона.

Министерство труда Германии подготовило 3-страничный документ, в котором изложило два основных варианта возобновления розыгрыша Бундеслиги, сообщает Der Spiegel.

Вариант 1. Все игроки, тренеры, члены медицинского штаба и лица, прямо контактирующие с ними, будут помещены в карантин до конца сезона. Например, для этих целей может быть использован эксклюзивный (для таких целей) отель.

Вариант 2. Игроки и арбитры должны будут надевать на матчи медицинские маски. При этом маски должны быть не одноразовые и должны соответствовать медицинским стандартам. В документе отмечается, что средства индивидуальной защиты не должны соскальзывать во время спринтов, верховых единоборств и столкновений. При этом игроки не должны трогать маски руками на протяжении всего матча.

Если у кого-то из игроков маска все-таки соскользнет, то игру должны немедленно остановить. Вместе с тем отмечается, что при физических нагрузках маски быстрее приходят в негодность, поэтому их придется менять каждые четверть часа. В ходе пауз на смену масок все игроки и тренеры должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Также будут запрещены внеигровые контакты, например, совместные празднования забитых голов.

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