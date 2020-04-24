Производитель конопли готов приобрести права на название стадиона "Барселоны"

Спор за "Ноу Камп" может выдастся жарким.

Производитель конопли готов приобрести права на название стадиона "Барселоны"
Алки Дэвид
Фото: cordmagazine.com

Права на название домашней арены "Барселоны" - "Ноу Камп" могут перейти производителю конопли.

Алки Дэвид, миллиардер и партнер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории Майка Тайсона по производству каннабиса, готов осуществить сделку.

"Я смотрю на эту возможность с большим оптимизмом. Это исторический момент для спорта, который отлично вписывается в мои планы. Мы начали контактировать в начале этой недели, и я вполне уверен, что сделка состоится", - приводит слова Дэвида The Sun.

Ранее "Барселона" объявила, что впервые в своей истории продаст права на название домашней арены, а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом.

На призыв "блаугранас" уже откликнулся портал для взрослых Pornhub.

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