Производитель конопли готов приобрести права на название стадиона "Барселоны"

Права на название домашней арены "Барселоны" - "Ноу Камп" могут перейти производителю конопли.

Алки Дэвид, миллиардер и партнер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории Майка Тайсона по производству каннабиса, готов осуществить сделку.

"Я смотрю на эту возможность с большим оптимизмом. Это исторический момент для спорта, который отлично вписывается в мои планы. Мы начали контактировать в начале этой недели, и я вполне уверен, что сделка состоится", - приводит слова Дэвида The Sun.

Ранее "Барселона" объявила, что впервые в своей истории продаст права на название домашней арены, а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом.

На призыв "блаугранас" уже откликнулся портал для взрослых Pornhub.