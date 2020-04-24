Украинская Премьер-лига назвала дату выборов президента. Футбол

УПЛ во второй раз перенесла выборы.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) перенесла выборы президента организации на 25 мая, сообщается на официальном сайте организации.

Это связано с продлением карантина в Украине до 11 мая, которое Кабинет министров Украины утвердил в среду, 22 апреля.

По уставу УПЛ, выборы президента организации могут пройти лишь в очном режиме.

Также стало известно, что выборы состоятся в "Доме футбола".

При этом, у тех претендентов на пост президента УПЛ, не успевших зарегистрироваться на выборы, которые были назначены на 27 апреля, появился шанс формально стать кандидатами на эту должность и стать соперниками единственного официально зарегистрированного кандидата Александра Шевченко.

Ранее кандидатуру Шевченко выдвинули "Десна" и ПФК "Львов". Теперь клубам следует повторить процедуру по выдвижению данного кандидата.

Ранее УПЛ отклонила рассмотрение заявки "Карпат" о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги, ввиду того, что кандидатура Смалийчука была подана в нарушении дедлайна подачи заявок.