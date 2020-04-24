Майк Тайсон объявил, что готовится провести несколько боев

Легенда бокса в благотворительных целях готов вернуться в ринг.

Майк Тайсон объявил, что готовится провести несколько боев
Майк Тайсон
Фото: fightnews.info

Последний абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории, американский боксер Майк Тайсон в интервью рэп-исполнителю T.I. поделился о том, чем он пытается занять себя во время самоизоляции.

В частности, легенда бокса объявил, что на карантине приступил к серьезным тренировкам и планирует провести пару показательных боев.

"Я уже неделю тренируюсь, работаю на лапах. Что могу сказать, достаточно тяжело восстанавливать кондиции: все мышцы забиты, тело прямо болит от работы на лапах.

Да, я тренируюсь, пытаюсь вернуться на ринг, и, думаю, что опять проведу какой-нибудь выставочный поединок или типа того", - цитирует 53-летнего Майка fightnews.info.

"Я хожу в зал, чтобы набрать форму и провести пару показательных боев в рамках благотворительного мероприятия.

Мне интересны подобные мероприятия, там можно собрать средства для оказания помощи бездомным и всяким мазафакерам, пострадавшим от наркоты, - таким как я", - заявил американец.

Напомним, в последний раз Майк выходил на ринг в июне 2005 года. После завершения карьеры он участвовал в нескольких телевизионных проектах, в частности, на канале Animal Planet выходила его программа о голубях.

Ранее Тайсон расплакался в прямом эфире из-за жизни вне бокса.

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