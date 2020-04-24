Составлен список лучших футболистов мира за последние 25 лет
Месси и Роналду и здесь "рассчитались на первый-второй".
Авторитетный портал FourFourTwo, вслед за номинацией топ-50 лучших футбольных матчей последнего десятилетия, составил рейтинг лучших футболистов мира за последние четверть века.
Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
Постоянный визави Лео по всевозможным номинациям – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на втором месте.
Тройку лучших замкнул экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Франции, а ныне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
Всего в списке по 5 представителей Испании и Бразилии, 4 итальянца, 3 француза, по 2 – аргентинца, португальца и англичанина, а также один валлиец и один хорват.
Рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии FourFourTwo.
- Лионель Месси (Аргентина)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Роналдо (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Тьерри Анри (Франция)
- Хави (Испания)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Паоло Мальдини (Италия)
- Роберто Баджо (Италия)
- Ривалдо (Бразилия)
- Фабио Каннаваро (Италия)
- Райан Гиггз (Уэльс)
- Кака (Бразилия)
- Уэйн Руни (Англия)
- Луиш Фигу (Португалия)
- Габриэль Батистута (Аргентина)
- Эрик Кантона (Франция)
- Лука Модрич (Хорватия)
- Серхио Бускетс (Испания)
- Рауль (Испания)
- Пол Скоулз (Англия)
- Ромарио (Бразилия)
- Серхио Рамос (Испания)
- Джанлуиджи Буффон (Италия)