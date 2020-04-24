Два клуба Английской Премьер-Лиги сделали запрос по игроку "Шахтера". Футбол

Сразу два клуба Английской Премьер-Лиги, среди которых – чемпион АПЛ-2015/16 "Лестер", а также "Ньюкасл", связались с "Шахтером", чтобы узнать информацию о возможном трансфере 20-летнего бразильского атакующего хавбека Тете, сообщаетGlobo Esporte.

При этом издание информирует, что "горняки" озвучили потенциальным покупателям сумму, которую чемпион Украины готов выручить за бразильца – 70 млн евро.

Напомним, до пандемии коронавируса свою заинтересованность в Тете проявляла "Рома", главный тренер которой Паулу Фонсека хорошо знаком с бразильцем по совместной работе в донецком клубе.

Помимо римлян интерес к Тете проявляли "Милан" и "Бавария".

Отметим, что за ситуацией с потенциальной продажей молодого бразильца пристально наблюдают в "Гремио", откуда Тете перешел в "Шахтер", и который по-прежнему обладает 15-ю процентами на футболиста.

Напомним, Тете перешел в "Шахтер" в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей во всех турнирах за донетчан, в которых он забил 5 голов и сделал 4 ассиста.