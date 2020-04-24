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2020-04-24
Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав правду о его ориентации
Всплывшие факты повлияли на решение Надин Гонсалвеш.
Фото: Instagram
Мать 28-летнего нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвеш приняла решение расстаться с 23-летним Тьяго Рамосом, сообщает Daily Mail.
По информации издания, 52-летняя Надин бросила Тьяго, узнав из Сети, что он встречался с группой мужчин до их первой встречи.
До знакомства с Гонсалвеш киберспортсмен и модель имел отношения с шеф-поваром Неймара Мауро, а также встречался с бразильским актером Карлиньюсом Майей.
Отметим, сам Неймар был не против отношений матери с однофамильцем капитана "Реала", и даже пожелал им удачи.