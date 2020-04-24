УЕФА принял решение по названию Евро-2020. Футбол

Накануне Исполнительный комитет УЕФА провел видеоконференцию, на которой были заслушана информация о возобновлении проведения внутренних соревнований высшего уровня, сообщается на официальном сайте УЕФА .

В частности, рассматривались варианты, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны из-за пандемии коронавируса, а также назван способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны.

Кроме того, было принято решение по названию чемпионата Европы, который был перенесен на следующий год.

В итоге, после тщательного внутреннего обзора, а также нескольких обсуждений с партнерами, УЕФА сохранил прежнее название – Евро-2020, что должно подчеркнуть первоначальный тренд видения турнира по празднованию 60-летия чемпионата Европы по футболу (1960-2020).