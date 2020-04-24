"Шахтер" возобновил тренировки на футбольном поле
Несмотря на карантин "горняки" провели тренировочное занятие.
Накануне "Шахтер" возобновил тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса.
Игроки были разделены на квартеты, каждый из членов которого занимался отдельно от партнеров у углового флажка, тем самым, условия карантина нарушены не были.
В общей сложности команда занималась 50 минут.
"Первый день тренировок был действительно классным. Когда творишь то, что тебе нравится, тоска уходит", - цитирует правого защитника Додо бразильское издание Globo.
"Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с партнерами. Но успех в том, что мы выходим на поле и занимаемся любимым делом", - отметил 21-летний игрок олимпийской сборной Бразилии.
Напомним, по словам исполнительного директора Украинской Премьер-лиги Евгения Дикого УПЛ уже разработала календарь для завершения сезона-2019/20.