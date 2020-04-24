УЕФА назвал два условия, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны

Также был назван способ отбора в еврокубки.

Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел видеоконференцию, на которой, в частности, рассматривались варианты, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

При этом отмечается, что лиги и национальные ассоциации должны предпринять все усилия, чтобы доиграть турниры. При необходимости они могут изменить формат соревнований.

Однако при определенных обстоятельствах у них есть право досрочно прервать турнир:

Такое право может быть реализовано, если есть указание государственных властей, запрещающее проведение спортивных событий. Также можно завершить сезон, если имеют место непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным завершение соревнований, поскольку это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних соревнований и/или клубов.

УЕФА также назвал способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны.

Если внутренние соревнования досрочно прекратятся по законным причинам в соответствии с вышеуказанными условиями, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбора клубов для клубных соревнований УЕФА 2020/21 на основе спортивных заслуг в национальных соревнованиях-2019/20: