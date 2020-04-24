ПФЛ готова подать в суд на президента "Руха" за некорректные выражения. Футбол

Откровенное интервью Григория Козловского не осталось без внимания объединением профессиональных футбольных клубов Украины.

ПФЛ готова подать в суд на президента "Руха" за некорректные выражения
Григорий Козловский
Фото: isport.ua

Профессиональная футбольная лига Украины готова судиться с президентом львовского "Руха" Григорием Козловским за некорректные выражения, которые использовал Козловский в отношении ПФЛ в своем интервью YouTube-каналу "Вацко Live" от 20 апреля. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

В частности, руководитель "Руха" признался, что клубу не нравится и он не будет играть мячами Select Brillant Super FIFA Quality Pro, обозвав их "летающими презервативами", которые, по мнению Козловского, "когда он попадает зимой в голову - может оторвать голову или ногу сломать".

Тем самым, клуб, по мнению ПФЛ, нарушил, по меньшей мере, регламент соревнований, утвержденный 26 июня 2019 года решением Конференции ПФЛ и КДК УАФ.

При этом в Лиге отметили, что по договору со спонсором на каждый клуб ПФЛ выделит в течение трех сезонов по 100 мячей Select, стоимостью 100 евро.

По мнению ПФЛ высказывания президента "Руха" является недостоверной информацией и демонстративным неуважением к УАФ, ПФЛ, а также коллег из других футбольных клубов, то есть откровенным нарушением одного из основных принципов Fair Play.

На этом основании ПФЛ оставляет за собой право, в случае не опровержения официальным лицом ФК "Рух" Львов недостоверной информации, представленной в вышеупомянутом интервью, обязать совершить такие действия по соответствующему решению суда.

Добавим, что ПФЛ занимается организацией чемпионатов Украины в Первой и Второй лигах.

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