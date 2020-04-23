Главный тренер сборной Северной Ирландии по футболу покинул пост из-за коронавируса

Майкл О'Нил покинул пост главного тренера сборной Северной Ирландии, сообщает пресс-служба Ирландской футбольной ассоциации (IFA).

Команде предстояло провести матчи плей-офф за право отобраться на чемпионат Европы-2020, но они, как и сам финальный турнир, были отменены из-за пандемии коронавируса.

В этой связи стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с Ирландской футбольной ассоциацией я чувствую, что сейчас самое подходящее время отойти в сторону. Мне бы хотелось возглавлять команду Северной Ирландией в матчах плей-офф и пройти отбор на еще один крупный турнир, но нынешняя ситуация означает, что это невозможно", - цитирует О'Нила официальный сайт IFA.

"Было важно оставить команду в самой сильной форме, чтобы не только иметь лучшие шансы на выход в финальную стадию чемпионата Европы, но и дать новому тренеру время, чтобы развить успех, который мы достигли за восемь лет", - заявил 50-летний британский специалист.