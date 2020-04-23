ВОЗ никогда не рекомендовала приостановить футбольные соревнования до конца 2021 года, - УЕФА

УЕФА категорически отрицает появившуюся в СМИ информацию, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе телефонной конференции 16 апреля рекомендовала приостановить проведение международных футбольных соревнований до конца 2021 года.

"Это неправда. ВОЗ никогда не давала рекомендаций отменить соревнования до конца 2021 года", - цитирует представителя Футбольного союза ESPN.

ВОЗ регулярно проводит консультации с мировыми спортивными организациями во время пандемии коронавируса. В организации советовали перенести проведение XXXII летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.