ВОЗ никогда не рекомендовала приостановить футбольные соревнования до конца 2021 года, - УЕФА

Специализированное учреждение ООН консультировала мировые спортивные органы по переносам многих соревнований.

ВОЗ никогда не рекомендовала приостановить футбольные соревнования до конца 2021 года, - УЕФА
Фото: UEFA.com

УЕФА категорически отрицает появившуюся в СМИ информацию, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе телефонной конференции 16 апреля рекомендовала приостановить проведение международных футбольных соревнований до конца 2021 года.

"Это неправда. ВОЗ никогда не давала рекомендаций отменить соревнования до конца 2021 года", - цитирует представителя Футбольного союза ESPN.

ВОЗ регулярно проводит консультации с мировыми спортивными организациями во время пандемии коронавируса. В организации советовали перенести проведение XXXII летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Также ВОЗ давал рекомендации УЕФА перед принятием решения о переносе Евро-2020.

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