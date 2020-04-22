В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени

1 сентября – самая оптимистичная дата.

В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени

Вчера вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рутте заявил, что в связи с пандемией коронавируса, карантин в стране будет продлен до 1 сентября, информирует Voetbal International.

Это означает, что рестарт спортивным мероприятиям, в частности, чемпионату по футболу, скорее всего, не состоится.

В ближайшие часы Федерация футбола Нидерландов выступит с официальным заявлением о завершении сезона, утверждает издание.

На момент приостановки матчей, в турнирной таблице Эредивизи первое место делили "Аякс" и "АЗ Алкмаар", которые набрали по 56 очков, однако амстердамцы имеют преимущество за счет дополнительных показателей.

Отметим, УЕФА рекомендовал доиграть текущий сезон даже без зрителей. При этом, руководство союза выслало циркуляр, согласно которому УЕФА дал понять, что может ввести санкции, вплоть до исключения от участия в еврокубках на следующий сезон, для тех клубов, чьи футбольные ассоциации не завершат текущий сезон.

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