В Нидерландах запретили спортивные мероприятия до осени

Вчера вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рутте заявил, что в связи с пандемией коронавируса, карантин в стране будет продлен до 1 сентября, информирует Voetbal International.

Это означает, что рестарт спортивным мероприятиям, в частности, чемпионату по футболу, скорее всего, не состоится.

В ближайшие часы Федерация футбола Нидерландов выступит с официальным заявлением о завершении сезона, утверждает издание.

На момент приостановки матчей, в турнирной таблице Эредивизи первое место делили "Аякс" и "АЗ Алкмаар", которые набрали по 56 очков, однако амстердамцы имеют преимущество за счет дополнительных показателей.