ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить турниры до конца 2021 года. Футбол

Организацией была предложена радикальная мера, чтобы остановить прогрессирование коронавируса.

ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить турниры до конца 2021 года
Фото: facebook.com/WHOUkraine

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе видеоконференции с представителями УЕФА и ведущими европейскими клубами, которая прошла 16 апреля, рекомендовала УЕФА не проводить международные турниры до конца 2021 года, сообщает бразильское издание Veja.

В ходе этого видеосаммита эпидемиологи провели презентацию, лейтмотивом которой представители спецучреждения ООН видят опасения новой волны заражений в следующем году. В следствие чего и было сделано такое радикальное предложение "заморозить" международный футбол на 1,5 года.

Отмечается, что стороны так и не пришли к общему мнению на встрече.

Добавим, что УЕФА не имеет юридического подчинения ВОЗ, а потому все предложения организации носят рекомендательный характер.

Напомним, вчера УЕФА провел видеоконференцию, на которой обсудил варианты календаря для завершения сезона 2019/20.

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