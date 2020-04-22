Выборы президента Украинской Премьер-лиги пройдут на безальтернативной основе. Футбол

Зарегистрирован только один кандидат.

Выборы президента Украинской Премьер-лиги пройдут на безальтернативной основе
Александр Шевченко
Фото: FOOTBALLUA.TV

На предстоящие выборы главы Украинской Премьер-лиги зарегистрировался только один кандидат - Александр Шевченко, сообщает официальный сайт организации.

Выборы запланированы на 27 апреля, однако есть вероятность, что их могут перенести из-за общегосударственного карантина, вызванного пандемией коронавируса – ранее их уже переносили.

Нынешний глава УПЛ Томас Гримм сообщил, что баллотироваться не будет.

Шевченко - бывший вице-президент "Руха", а сейчас работает главой Федерации футбола Львовской области.

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