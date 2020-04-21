УЕФА провел саммит, на котором обсудил варианты календаря для завершения сезона 2019/20. Футбол

Планируется завершить сезон до конца августа.

УЕФА провел саммит, на котором обсудил варианты календаря для завершения сезона 2019/20
Фото: A Bola

Сегодня УЕФА провел видеоконференцию с участием представителей всех 55 стран-членов УЕФА, на которой руководители национальных федераций обсудили ряд вопросов, касающихся выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает football-italia.net.

УЕФА подтвердил, что планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о розыгрышах еврокубковых турниров.

При этом отмечается, что были представлены различные варианты календаря, охватывающие матчи как сборной, так и клубных соревнований. Однако, несмотря на ряд публикаций в СМИ, в УЕФА пока не определились с точным календарем завершения Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Что касается игр сборных, то УЕФА их планирует провести будущей осенью.

Также Союз передал ассоциациям позицию FIFpro (Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов) по вопросам контрактных обязательств между клубами и футболистами, согласно которой клубы не должны в одностороннем порядке менять контрактные обязательства перед игроками.

Исполнительный комитет УЕФА состоится в ближайший четверг, 23 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. ФутболНа матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. Футбол
"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челленджеЖенская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих
Формула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИФормула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В случае провала сделки по продаже, владелец клуба Английской Премьер-Лиги получит 17 млн фунтов. ФутболВ случае провала сделки по продаже, владелец клуба Английской Премьер-Лиги получит 17 млн фунтов. Футбол
Серии А приняла единогласное решение доиграть сезон-2019/20. ФутболСерии А приняла единогласное решение доиграть сезон-2019/20. Футбол
Озил отказался от понижения зарплаты в "Арсенале" из-за коронавируса: немец зарабатывает 350 тыс. фунтов в неделю. ФутболОзил отказался от понижения зарплаты в "Арсенале" из-за коронавируса: немец зарабатывает 350 тыс. фунтов в неделю. Футбол
"Реал" собирается летом продать треть команды, - СМИ. Футбол"Реал" собирается летом продать треть команды, - СМИ. Футбол
Лидер атак "Тоттенхэма" приступил к службе в морской пехоте. ФутболЛидер атак "Тоттенхэма" приступил к службе в морской пехоте. Футбол
На матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. ФутболНа матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум. Футбол
Формула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИФормула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИ
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих
Ла Лига и Федерация футбола Испании все же решили доиграть сезон ПримерыЛа Лига и Федерация футбола Испании все же решили доиграть сезон Примеры
УЕФА озвучил точные даты возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы, - СМИУЕФА озвучил точные даты возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости