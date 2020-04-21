В случае провала сделки по продаже, владелец клуба Английской Премьер-Лиги получит 17 млн фунтов. Футбол

Майк Эшли в любом случае окажется в выгоде.

Владелец английского "Ньюкасла" Майк Эшли гарантированно получит 17 млн фунтов, даже если сделка по продаже футбольного клуба инвесторам из Саудовской Аравии сорвется, сообщает Daily Mail.

Клуб с севера Англии в ближайшее время должен быть продан консорциуму из Саудовской Аравии, который возглавляет британская предпринимательница Аманда Стэйвли.

Сумма сделка составит 300 млн фунтов, хотя первоначально она составляла 340 млн, уточняет издание.

В качестве гарантии осуществления сделки покупатели "Ньюкасла" внесли невозвратный депозит в размере 17 млн фунтов, который достанется Эшли, даже если Английская Премьер-Лига не утвердит продажу клуба или инвесторы не смогут выплатить оставшуюся сумму.