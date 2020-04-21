Серии А приняла единогласное решение доиграть сезон-2019/20. Футбол

Состоялось заседание совета лиги итальянской Серии А, на которой было принято единогласное решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Серии А.

"Заседание совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило свое намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.