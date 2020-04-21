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2020-04-21
Неймар готов на 30 млн сократить свою зарплату ради возвращения в "Барселону", - СМИ
Неймар
Фото: Sportbox
Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар который год хочет вернуться в "Барселону", сообщает AS.
По версии издания, Неймар готов пойти на снижение зарплаты почти в два раза ради того, чтобы осуществить камбэк.
ПСЖ в свою очередь хочет сохранить Неймара, предлагая ему еще более выгодные финансовые условия, по которым бразилец будет получать 50 млн евро в год.
В то время как "блаугранас" могут себе позволить зарплату Неймара в размере "всего" 20 млн, правда, без учета бонусов.