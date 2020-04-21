Документальный сериал о Майкле Джордане почти вдвое побил рекорд по просмотрам

В американском прокате стартовал документальный сериал о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз" 90-х годов под названием "Последний танец".

В эфир вышла пятая часть фильма - две серии из 10-ти, которые имели оглушительный успех.

Ленту в среднем смотрело 6,1 млн человек, что является новым рекордом по количеству телезрителей для документальных фильмов ESPN, сообщает The Athletic.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму о бывшем американском профессиональном игроке в бейсбол и футбол Бо Джексоне "Вы не знаете Бо" (3,6 млн зрителей), уточняет издание.