У Ломаченко и Усика свое видение религии, - депутат от "Слуги народа"

Жан Беленюк – о постах в соцсетях.

У Ломаченко и Усика свое видение религии, - депутат от "Слуги народа"
Жан Беленюк и Василий Ломаченко
Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк в эксклюзивном интервью "Трибуне" поделился мнением о постах на религиозную тему в социальных сетях.

В частности, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро высказал свое мнение о публикуемых в соцсетях отношении к религии легендарных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Религия – интимная вещь. Выпячивать ее в соцсетях не стоит. Истинно верующие люди самоизолируются, чтобы постоянно быть в контакте с высшими силами, с богом, чтобы все вокруг не отвлекало их. А когда это показывается в инстаграме, сейчас модно стало церкви публиковать. Я не осуждаю, у каждого своя жизнь, каждый за нее в ответе.

Можно в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться. Нет людей, с которыми на 100% согласны. У каждого свое ощущение этого мира. Кому-то что-то доказывать в соцсетях – я этим не занимаюсь. Меня интересует мой результат. Советую подходить к этому так. Сейчас очень много моральных учителей в соцсетях, которые рассказывают, как нужно жить. Если человек вам несимпатичен – всегда можно просто отписаться.

У Усика и Ломаченко свое видение. Не думаю, что я имею право им что-то рассказывать. Они взрослые ребята, им не 5-10 лет, когда еще идет созревание. Они публикуют, что считают нужным, это их право. Наше право – соглашаться или не соглашаться. Я ни в чем упрекать не собираюсь", – заявил Беленюк.

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