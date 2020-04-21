В UFC первый боец переболел коронавирусом

Американский боец UFC Лайман Гуд, представляющий полусреднюю весовую категорию признался, что в марте он сдал положительный тест на коронавирус, но сейчас полностью здоров.

"Около четырех недель назад я проснулся с чувством слабости перед запланированным спаррингом. Но поединок состоялся, после которого мне было очень тяжело.

Мне было очень сложно дышать, а тело просто ломало. Я знал, что не здоров, но прошел через это", - цитирует 34-летнего бойца ESPN.

Находясь на больничной койке Гуд признается, что, конечно, больше всего волновался за членов своей команды, тренеров и всех, с кем он общался накануне, до того момента, когда по его анализам стало понятно об инфекции.

"Мы с девушкой сдали тест на коронавирус, который показал положительный ответ. Сразу позвонил друзьям и тренерам, и рассказал об этом.

"В тот момент я почти не думал о себе. Меня волновали мои друзья и остальное окружение. Я принял решение уйти на самоизоляцию, и это помогло.

Не хочу, чтобы меня боялись в обычной жизни. Мне посчастливилось победить этот вирус", - убежден Гуд.

Отметим, что Лайман выступает на профессиональном уровне с 2005 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации Bellator MMA, владел титулом чемпиона Bellator.