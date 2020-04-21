"Реал" собирается летом продать треть команды, - СМИ. Футбол

В клубе давно хотят избавиться от Бэйла и Хамеса.

"Реал" собирается летом продать треть команды, - СМИ
Гарет Бэйл и Хамес Родригес
Фото: AS

"Реал" в ближайшее трансферное окно собирается избавиться от шестерых футболистов.

В первую очередь клуб намерен избавиться от атакующих полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, сообщает xsport.ua со ссылкой на AS.

Также планируют продать Лукаса Васкеса, Мариано Диаса, Альваро Одриосолу и Начо Фернандеса.

Из приобретений – в планах мадридцев подписание форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

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