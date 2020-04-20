Формула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИ

Первая гонка должна пройти в Австрии.

Формула-1 определила дату старта сезона-2020, - СМИ
Шпильберг
Фото: www.grandprix247.com

Международная автомобильная федерация (FIA) и владелец Формулы-1 - американская корпорация Liberty Media договорились провести первый Гран-При нынешнего сезона 5 июля в Шпильберге на автодроме "Ред Булл", сообщает Le Figaro.

При этом отмечается, что организаторы договорились с властями Австрии. Вероятнее всего, этап пройдет без зрителей.

Затем несколько гонок могут быть организованы в британском Сильверстоуне.

На данный момент официально отменены или перенесены из-за пандемии Covid-19 девять этапов Формулы-1. Пока в календаре остается Гран-При Франции, запланированный на 21 июня, но и его почти наверняка придется перенести.

В тоже время, идея со сдвоенными гонками на одной трассе возникла из-за необходимости провести минимум 15 гонок, чтобы не нарушить контрактные обязательства со спонсорами и телевещателями.

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