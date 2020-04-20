"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих

Руководство каталонской "Барселоны" собирается включать своих игроков в трансферные сделки, чтобы минимизировать расходы, вызванные пандемией коронавируса.

В ближайшее летнее окно "блаугранас" готовы расстаться со всеми футболистами, кроме троих – капитана Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки Де Йонга, сообщает ESPN.

При этом "Барса" рассматривает возможность приобретения нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Не исключено, что каталонцы купят обоих игроков, но включат в сделку по этим трансферам своих футболистов.

Кроме того, действующие чемпионы испанской Примеры хотят усилить позиции правого и центрального защитников, а также центрального хавбека.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и "Интер" заинтересованы в услугах нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, которого как раз и могут включить в сделку по продаже Мартинеса или Неймара.