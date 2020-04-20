Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже

Девушки показали, как они выглядят в форме и в "штатском".

Фото: UkrainianBoxingFederation

Женская сборная Украины по боксу приняла участие в красивом челлендже. Сперва девушки показали, в каком виде они выходят в ринг, а затем - как выглядят в реальной жизни.

Напомним, наши девушки завоевали пять медалей на чемпионате Европы-2019, который проходил в сентябре в испанской столице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции
В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. ФутболВ четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол
В США разрешили проводит турниры по рестлингуВ США разрешили проводит турниры по рестлингу
Игрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. ФутболИгрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" предложил игрока сборной Украины "Бешикташу", - СМИ"Шахтер" предложил игрока сборной Украины "Бешикташу", - СМИ
Баскетболист сборной Украины рассказал, как одолел коронавирусБаскетболист сборной Украины рассказал, как одолел коронавирус
Форвард сборной Украины вылечился от коронавирусаФорвард сборной Украины вылечился от коронавируса
В матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг УкраиныВ матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг Украины
Игрок сборной Украины заболел коронавирусомИгрок сборной Украины заболел коронавирусом
Испанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференцииИспанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференции
Белорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителямиБелорусская федерация футбола приняла решение продолжить чемпионат со зрителями
Премьер-лига определила два варианта окончания чемпионата Украины. ФутболПремьер-лига определила два варианта окончания чемпионата Украины. Футбол
В клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудникаВ клубе футболиста сборной Украины от коронавируса умерли два сотрудника
В УПЛ рассказали о вариантах завершения сезона, если чемпионат Украины доиграть не удастся. ФутболВ УПЛ рассказали о вариантах завершения сезона, если чемпионат Украины доиграть не удастся. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости