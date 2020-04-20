IBU отправил по почте "Большой хрустальный глобус" не тому биатлонисту

Мартен Фуркад был рад ошибке функционеров.

IBU отправил по почте "Большой хрустальный глобус" не тому биатлонисту
Мартен Фуркад
Фото: Le Parisien

Досрочное завершение сезона Кубка мира по биатлону, вызванное пандемией коронавируса, не позволило Международному союзу биатлонистов (IBU) полноценно провести официальную церемонию награждения победителей.

В результате, спортивные функционеры приняли решение отправить награды по почте.

Напомним, по итогам минувшего сезона победителем общего индивидуального зачета среди мужчин стал второй год подряд Йоханнес Бё.

Однако "Большой хрустальный глобус" был отправлен не норвежцу, а занявшему второе место Мартену Фуркаду, сообщает lequipe.fr.

А чтобы Бё-младшему было не обидно, доставили ему "Малый кубок мира" за индивидуальные гонки, который, в свою очередь, завоевал француз.

Об этом сообщил сам 31-летний Мартен.

"Большой хрустальный глобус", который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему.

Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против", - рассказал Фуркад в Instagram.

Добавим, что младший из братьев Фуркад завершил карьеру биатлониста по итогам минувшего сезона.

В течение карьеры Мартен в одиночных соревнованиях стал 5-кратным олимпийским чемпионом (одно "золото" Мартен завоевал в эстафете) и 13-кратным чемпионом мира (две золотые медали - в эстафете).

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