От коронавируса умер чемпион мира по футболу

Норман Хантер скончался на 77-м году жизни.

Фото: лидс Норман Хантер

Чемпион мира-66 в составе сборной Англии Норман Хантер ушел из жизни в возрасте 76 лет в результате заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба "Лидса", цвета которого он защищал на клубном уровне с 1962 по 1976 год.

"Наш клуб опустошен новостью о смерти легенды «Лидса» Нормана Хантера в возрасте 76 лет", - говорится в сообщении.

В общей сложности Хантер, который по амплуа был защитник, провел 28 матчей за сборную Англии.