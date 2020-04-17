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2020-04-17
От коронавируса умер чемпион мира по футболу
Норман Хантер скончался на 77-м году жизни.
Фото: лидс
Норман Хантер
Чемпион мира-66 в составе сборной Англии Норман Хантер ушел из жизни в возрасте 76 лет в результате заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба "Лидса", цвета которого он защищал на клубном уровне с 1962 по 1976 год.
"Наш клуб опустошен новостью о смерти легенды «Лидса» Нормана Хантера в возрасте 76 лет", - говорится в сообщении.
В общей сложности Хантер, который по амплуа был защитник, провел 28 матчей за сборную Англии.