Объявлена лучшая фотография года в мире спорта

Лучшая фотография была сделана в матче НБА.

Фото: worldpressphoto.org

Стали известны победители международного конкурса World Press Photo Award, организованной голландским фондом World Press Photo.

В номинации "Спорт" победил снимок фотографа клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" Марка Блинча, который также делал снимки для земляков из клуба НБА "Торонто Рэпторс".

Именно работа Блинча, сделанная им на баскетбольном матче, получила высший бал в спортивной номинации.

Фото было сделано в мае 2019 года во время решающей, седьмой игры полуфинала Восточной конференции, в котором "Торонто" играл с "Филадельфией Сиксерс". Тогда победу "Рэпторс" принес Buzzer Вeater Кавая Леонарда.

На последних секундах при счете 90:90 Леонард на удачу бросил мяч в сторону корзины, тот четыре раза ударился о дужку кольца, прежде чем провалиться в корзину.

За этим моментом 28-летний легкий форвард "Рэпторс" наблюдал, уже сидя на паркете (на фото – в углу площадки в белой форме). Он опустился на корточки и вместе со всеми считал удары мяча об обод кольца.

Именно этот эпизод запечатлел на свою фотокамеру Блинч.

Добавим, что в 2019 году впервые в истории НБА чемпионом стала команда, не представляющая США. Этой командой была "Торонто Рэпторс".

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