Главный тренер "Барселоны" раскритиковал план Ла Лиги по возобновлению чемпионата

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подверг сомнению перспективу возобновления матчей испанского чемпионата в обозримом будущем.

Согласно попавшему в медиа протоколу, руководство Ла Лиги планирует изолировать игроков и тренерский штаб на карантине и регулярно проводить тесты на коронавирус перед матчами.

"Все хотят быть готовыми, когда возобновятся матчи. Но этого не произойдет, пока органы здравоохранения не гарантируют, что не будет проблем", - цитирует Сетьена AS.

"Я читал протокол и не знаю, сможет ли он быть выполнен в том виде, в каком написан. Думаю, он нерабочий. Это очень тяжело воплотить с логистической точки зрения", - подчеркнул наставник "Барселоны".

Напомним, Ла Лига для возобновления матчей предположительно рассматривает три даты: 28 мая, 6 июня и 28 июня.

На вынужденную паузу в чемпионате, вызванную пандемией коронавируса, "блаугранас" ушли на первом месте в Примере, опережая "Реал" на два очка.