Alibaba построит в Китае стадион в форме цветка лотоса за € 1,5 млрд. Футбол

Это должна быть домашняя арена для "Гуанчжоу Эвергранд".

Фото: championat.com

Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" приступил к строительству нового домашнего стадиона, сообщает championat.com, со ссылкой на Sky Sports.

Спортивная арена рассчитана на 100 тыс. мест и 168 VIP-лож. Стоимость строительства оценивается в € 1,5 млрд. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется уже через 2 года.

Стадион будет выполнен в форме цветка лотоса. Проект разработал дизайнер Хасан Сайед.

Отметим, что одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания "Алибаба Групп", которая работает в сфере интернет-коммерции.

"Гуанчжоу Эвергранд" является 8-кратным чемпионом Китая, дважды выигрывал азиатскую Лигу Чемпионов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции
В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. ФутболВ четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол
В США разрешили проводит турниры по рестлингуВ США разрешили проводит турниры по рестлингу
Блок рекламы


Похожие новости
Лишь 5 городов из 12 подтвердили готовность принять Евро-2020. ФутболЛишь 5 городов из 12 подтвердили готовность принять Евро-2020. Футбол
Amazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтовAmazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтов
Марокканский футбольный клуб продал 60 тысяч билетов на виртуальный матч "против коронавируса"Марокканский футбольный клуб продал 60 тысяч билетов на виртуальный матч "против коронавируса"
Знаменитого украинского футболиста поймали на нарушении карантинаЗнаменитого украинского футболиста поймали на нарушении карантина
В Германии для Бундеслиги могут сделать исключение в продлении запрета на массовые мероприятия. ФутболВ Германии для Бундеслиги могут сделать исключение в продлении запрета на массовые мероприятия. Футбол
Игрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. ФутболИгрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. Футбол
Игроки сборной Португалии пожертвовали половину премиальных за выход на Евро-2020. ФутболИгроки сборной Португалии пожертвовали половину премиальных за выход на Евро-2020. Футбол
Спортивный арбитражный суд поддержал решение УАФ о дисквалификации игроков донецкого "Олимпика". ФутболСпортивный арбитражный суд поддержал решение УАФ о дисквалификации игроков донецкого "Олимпика". Футбол
Все 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавирусаВсе 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавируса
Их осталось четыре: приостановлен один из еще функционирующих футбольных чемпионатовИх осталось четыре: приостановлен один из еще функционирующих футбольных чемпионатов
Последние новости
Подгружаем последние новости