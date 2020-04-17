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2020-04-17
Alibaba построит в Китае стадион в форме цветка лотоса за € 1,5 млрд. Футбол
Это должна быть домашняя арена для "Гуанчжоу Эвергранд".
Фото: championat.com
Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" приступил к строительству нового домашнего стадиона, сообщает championat.com, со ссылкой на Sky Sports.
Спортивная арена рассчитана на 100 тыс. мест и 168 VIP-лож. Стоимость строительства оценивается в € 1,5 млрд. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется уже через 2 года.
Стадион будет выполнен в форме цветка лотоса. Проект разработал дизайнер Хасан Сайед.
Отметим, что одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания "Алибаба Групп", которая работает в сфере интернет-коммерции.
"Гуанчжоу Эвергранд" является 8-кратным чемпионом Китая, дважды выигрывал азиатскую Лигу Чемпионов.