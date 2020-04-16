Лишь 5 городов из 12 подтвердили готовность принять Евро-2020. Футбол

Но время еще есть.

Пять из 12-ти городов-организаторов Евро-2020 подтвердили намерение продолжить организацию континентального футбольного форума, несмотря на его перенос на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".

Подтверждения о готовности принять чемпионат Европы в УЕФА направили Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия) и Санкт-Петербург (РоSSия).

Остальные 7 городов должны определиться до конца апреля. В их числе: Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия) и Амстердам (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что проблемы с приемом Евро-2020 из-за пандемии возникли у Италии и Испании , из-за чего УЕФА может сократить число хозяев Евро-2020.

Матчи чемпионата Европы запланированы на летний период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Старт планируется провести в столице Италии. Полуфиналы и финал – в столице Англии.