В США тестируют систему дистанционного допинг-контроля

Антидопинговое агентство США (USADA) тестирует систему виртуального допинг-контроля. Об этом сообщает New York Times.

Проверка спортсменов на допинг стала практически невозможной по причине самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. В связи с этим организация начала искать выход из сложной ситуации.

При этом отмечается, что выводы будут основываться на температурном анализе мочи.

Виртуальное тестирование будет осуществляться посредством видеосвязи: спортсмен получает необходимые оборудование по почте, после чего при помощи видеозвонка устраивает допинговому офицеру видеотур, чтобы сотрудник убедился, что никого кроме спортсмена в помещении нет.

После этого, убрав камеру, атлет сдает анализ мочи и погружает в образец температурную полоску, чтобы показать свежесть анализа.

Для взятия анализа крови спортсмен на камеру показывает, как помещает на руку специальное устройство, похожее на покерную фишку. Нажатие на нее приводит к уколу, которого достаточно для взятия анализа крови.

Все вышеперечисленные меры рассчитаны на ближайшие 8 недель. Первыми новую процедуру прошли олимпийские чемпионки по плаванию Кэти Ледеки и Лилли Кинг.