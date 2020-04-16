Amazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтов

У компании налажены связи с "Тоттенхэмом".

Amazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтов
Спортивная арена "Тоттенхэма"
Фото: PA

Крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon может стать обладателем прав на название стадиона "Тоттенхэм Хотспур", сообщает Daily Mail.

У известной технологической фирмы уже налажены связи со "шпорами". Достаточно вспомнить их совместный проект - документальный фильм "Всё или ничего".

Президент клуба с Северного Лондона Даниел Леви планирует заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав по крайней мере 25 млн фунтов за сезон на срок более 10 лет.

Amazon, безусловно, обладает финансовыми возможностями, чтобы соответствовать требованиям "Тоттенхэма", так как стоимость компании достигает €1,26 трлн.

Однако у американской компании со штаб-квартирой в Сиэтле есть ряд конкурентов, заинтересованных назвать построенный в прошлом году стадион "Тоттенхэма" своим именем. И среди них, как сообщается, гигант спортивной одежды Nike.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции
В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. ФутболВ четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол
В США разрешили проводит турниры по рестлингуВ США разрешили проводит турниры по рестлингу
Блок рекламы


Похожие новости
Все 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавирусаВсе 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавируса
Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. ФутболОтчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. Футбол
"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба
Впервые в истории US Open может пройти при пустых трибунахВпервые в истории US Open может пройти при пустых трибунах
Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. ФутболИз-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги. Футбол
Бундеслига может возобновить сезон уже в этом месяце. ФутболБундеслига может возобновить сезон уже в этом месяце. Футбол
Потери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов. ФутболПотери клубов Английской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса могут превысить 1 млрд фунтов. Футбол
Врач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусомВрач футбольного клуба "Реймс" покончил жизнь самоубийством после заражения коронавирусом
Стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в ИспанииСтало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Испании
Клубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в КитаеКлубы Английской Премьер-Лиги отклонили предложение доиграть сезон в Китае
Последние новости
Подгружаем последние новости