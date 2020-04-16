Марокканский футбольный клуб продал 60 тысяч билетов на виртуальный матч "против коронавируса"

Вырученные средства пойдут на борьбу против коронавируса.

Марокканский футбольный клуб продал 60 тысяч билетов на виртуальный матч "против коронавируса"
Фото: facebook

19-кратный чемпион Марокко футбольный клуб "Видад" организовал виртуальный матч "против коронавируса" и устроил продажу билетов на него.

Отметим, что клуб из Касабланки играет на спортивной арене "Мохаммед V", вмещающей 67 тыс. зрителей. Клуб сумел продать 60 тыс. билетов.

"Благодаря усилиям всех частей спортивного клуба "Видад" – болельщиков, игроков, менеджеров, администраторов, медицинского штаба, бывших футболистов и многих других, были распроданы все 60 тысяч билетов на наш виртуальный матч против COVID-19", - сообщает в Facebook пресс-служба клуба.

"Все собранные средства будут переданы в специальный фонд по борьбе с пандемией коронавируса, созданный по указу Его величества короля Мохаммеда VI".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Легендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болидыЛегендарная команда Формулы-1 заложила свою базу, землю и исторические болиды
"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции"Барселона" подает в суд на бывшего вице-президента за слова о коррупции
В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. ФутболВ четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол
В США разрешили проводит турниры по рестлингуВ США разрешили проводит турниры по рестлингу
Блок рекламы


Похожие новости
Все 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавирусаВсе 7 футболистов клуба итальянской Серии А излечились от коронавируса
В четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. ФутболВ четвертьфинале и полуфинале ЛЧ и ЛЕ не будет ответных матчей: УЕФА стремится завершить евросезон. Футбол
Роботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матчеРоботы-барабанщики и манекены заменили болельщиков на бейсбольном матче
"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба"Барселона" идет к финансовому дну, - кандидат в президенты клуба
Милевский забил победный гол в матче чемпионата БеларусиМилевский забил победный гол в матче чемпионата Беларуси
Авторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубовАвторитетный портал назвал стоимость состава топ-25 украинских футбольных клубов
"Манчестер Юнайтед" первым из клубов АПЛ оформил трансфер в условиях коронавируса"Манчестер Юнайтед" первым из клубов АПЛ оформил трансфер в условиях коронавируса
Клубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. ФутболКлубы Серии A проголосовали за уменьшение зарплат игрокам - глава профсоюза игроков возмущен. Футбол
30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера". Футбол30-го июня некоторые клубы останутся без половины команды, - генеральный директор "Шахтера". Футбол
"Динамо" требует от двух бразильских клубов оплаты долга по трансферам. Футбол"Динамо" требует от двух бразильских клубов оплаты долга по трансферам. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости