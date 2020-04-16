В Германии для Бундеслиги могут сделать исключение в продлении запрета на массовые мероприятия. Футбол

До конца лета в Германии публичные мероприятия запрещены.

В Германии для Бундеслиги могут сделать исключение в продлении запрета на массовые мероприятия

Федеральное правительство Германии продлило запрет на крупные мероприятия до 31 августа.

Такое решение было принято накануне по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии, передает Немецкая война.

Однако, как заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, для матчей Бундеслиги могут сделать исключение – это будут так называемые "матчи-призраки", которые пройдут без зрителей.

"Крупные спортивные мероприятия мы запретили до конца августа. Они не состоятся ни при каких обстоятельствах. Впрочем, по спорту и культуре мы обсудим отдельно в следующий раз. Бундеслига не была объектом дискуссий сегодня. Мы скоро обсудим, возможны ли "игры-призраки". Сейчас рассматриваются разные концепции безопасности", - цитирует Зедера Bild.

В свою очередь, футбольные власти страны планируют обсудить возобновление сезона в режиме видеоконференции 23-го апреля. При этом Немецкая футбольная лига (DFL) склоняется к варианту доиграть оставшиеся матчи сезона 2019/20 без зрителей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси.

Также УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Кроме того, Евро-2020 было перенесено на 2021 год.

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