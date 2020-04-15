Игрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. Футбол

Антонио Кандрева оригинален.

Игрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча
Антонио Кандрева
Фото: instagram.com/antoniocandreva

В условиях пребывания на карантине футболисты находят порой специфические упражнения для поддержания спортивной формы.

Например, 33-летний игрок "Интера" и сборной Италии Антонио Кандрева решил совместить занятия на беговой дорожке с техническим элементом – набивание мяча.

Получился почти цирковой номер.

Напомним, все 7 футболистов генуэзской "Сампдории" излечились от коронавируса.

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