Игрок "Интера" в условиях пандемии совместил тренировку на беговой дорожке с набиванием мяча. Футбол

Например, 33-летний игрок "Интера" и сборной Италии Антонио Кандрева решил совместить занятия на беговой дорожке с техническим элементом – набивание мяча.

В условиях пребывания на карантине футболисты находят порой специфические упражнения для поддержания спортивной формы.