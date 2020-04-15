Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных тренироваться во время карантина

"Это позволит ведущим атлетам "плавно выйти из карантина после его завершения".

Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных тренироваться во время карантина
Фото: Сергей Нужненко

Кабинет министров разрешил спортсменам команд национальных сборных Украины проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке госсекретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов.

По его словам, сегодня на заседании Кабмин поддержал инициативу министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта по восстановлению индивидуальным тренировочных занятий (бег, хотьба, езда на велосипеде и инвалидной коляске) спортсменами штатных команд национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимипийських, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью.

"Считаю, что такие изменения, которые ранее были поддержаны профильным комитетом Верховной Рады Украины, которые были внесены в Постановление Кабмина №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", необходимые для непрерывности тренировочного процесса спортсменов штатных сборных команд", - подчеркнул Немчинов.

Он также отметил, что это позволит ведущим атлетам "плавно выйти из карантина после его завершения, а в будущем обеспечит Украине новые победы и медали на найвысшем уровне".

"Все тренировки должны проводиться с учетом каринтинних правил", - добавил госсекретарь Минспорта.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Олимпийские игры-2020 решили провести 23 июля - 8 августа 2021 года. Изначально Олимпиада должна была состоятьс 24 августа - 9 августа 2020 года.

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