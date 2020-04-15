Спортивный арбитражный суд поддержал решение УАФ о дисквалификации игроков донецкого "Олимпика". Футбол

Апелляция футболистов была отклонена.

Спортивный арбитражный суд поддержал решение УАФ о дисквалификации игроков донецкого "Олимпика"
CAS
Фото: УАФ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) о дисквалификации футболистов донецкого "Олимпика" Назара Единака, Вадима Счастливцева, Владислава Пискова, Артема Козлова, Луки Надирадзе и Богдана Степаненко, сообщается на официальном сайте УАФ.

Напомним, что 6 июня 2019 УАФ по результатам рассмотрения дела о манипуляции результатами матчей приняла решение о запрете командам ФК "Олимпик" Донецк U-19 и U-21 участвовать в молодежных соревнованиях, а также отстранила упомянутых игроков от любой деятельности, связанной с футболом.

При этом срок дисквалификации был изменен с пожизненного на 2 года.

Пятеро футболистов приняли решение подать апелляцию в CAS, но в Лозанне оставили в силе решение УАФ.

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