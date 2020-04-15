UFC намерен провести турнир 9 мая

Сильнейшая организация по смешанным единоборствам (ММА) – UFC планирует вернуться к активной деятельности уже в первой половине мая и провести турнир 9-го числа месяца, сообщает MMA Junkie.

Напомним, несколько дней назад был отменен турнир UFC 249, который должен был состояться 18 апреля. Кроме того, глава организации Дана Уайт отменил и все последующие ивенты организации.

При этом подчеркивается, что Уайт попытается перенести на новую дату поединки несостоявшегося турнира, где главным событием будет бой между американцами Джастином Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения) и Тони Фергюсоном (28 боев, 25 побед и 3 поражения).

Вместе с тем отмечается, что как это было и с отмененным в итоге UFC 249, локация, где пройдет новый турнир, не называется.

Вполне вероятно, это будет штат Флорида, где ранее позволили провести турнир крупнейшей в мире рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE).