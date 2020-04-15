"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса

Во Франции продлили запрет на проведение массовых мероприятий.

"Тур де Франс" будет перенесен из-за пандемии коронавируса
Фото: ввс

Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции - "Тур де Франс" будет перенесена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает ВВС.

Гранд-тур должен был пройти с 27 июня по 19 июля, однако из-за продления запрета на проведения массовых мероприятий во Франции до середины июля ее старт будет отложен.

В прошлом году победителем "Тур де Франс" стал колумбийский велогонщик Ineos Эган Берналь.

Ранее из-за пандемии COVID-19 бессрочно перенесли веломногодневку "Джиро д’Италия".

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