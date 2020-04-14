В США разрешили проводит турниры по рестлингу

Правда, без зрителей.

В США разрешили проводит турниры по рестлингу
Фото: YouTube

США продолжает бить антирекорды по количеству заболевших и жертв коронавируса.

Однако несмотря на то, что во всех штатах страны впервые истории был объявлен режим "масштабного бедствия" после того, как число заболевших перевалило за полмиллиона человек, в самом южном штате США – Флориде разрешили проводить турниры крупнейшей в мире рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE), сообщает ESPN US.

Турниры будут закрытыми для зрителей. WWE была признана "важным бизнесом" в штате.

По информации портала, на очереди выдача разрешения для Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Вид спорта не конкретизируется, если мероприятие будет закрыто для публики", - цитирует представителя правительства штата издание.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

По данным Worldometers в США зафиксировано более 587 тысяч случаев заражений коронавирусом COVID-19(30,3% от общемировых показателей), от которого скончалось 23 644 человек (19,6%), что является абсолютным антирекордом, как по количеству инфицированных, так и по количеству летальных исходов.

При этом из числа заразившихся в США излечилось 36948 человек или 8% от общего количества выздоровевших (459 146 чел.).

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